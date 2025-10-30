新北火線勇士新血報到 共同守護城市安全

(新北市消防局第二大隊提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市消防局第二大隊昨(29)日舉辦新進消防人員師徒制拜師授帽儀式，在大隊長曾天柔見證下，由受過職前訓的12名新進消防員對資深消防員進行拜師及授帽儀式，新進消防員以高跪姿並手捧消防帽，由指導老師為新進同仁戴上消防帽，並掛上安全管制牌，希望在最短時間內適應消防工作投入救災，增添分隊基層戰力。

新北市消防局第二大隊指出，本次警專消防安全科42期學員，其中12名新分派到新北市政府消防局第二大隊，大隊特別安排戰技教官團教官、助教及資深高級救護技術員授予基本職能訓練、救災救助戰技、緊急救護技術等課程，並採用師徒制的方式，讓新進人員返隊服勤時，再依各分隊勤務規劃，由分隊幹部或救災小組長一對一指導教學，進行實務兼具訓練課程，能更快速熟悉消防工作要領。

第二大隊提到，消防大隊於10月23日至10月29日安排一週集中訓練課程，課程包含梯間佈線、消防人員自救、破壞訓練、山域搜救、船艇組裝及高品質CPR等課程，共計40小時密集訓練，並在10月29日進行訓練考核，以瞭解新進人員學習吸收狀態。其中新進人員感受最深為實地山域事故操作訓練，由教官、助教一同至轄內五股觀音山進行戶外課程，模擬演練登山客於觀音山風櫃斗步道失聯，藉由監視器畫面及詢問家屬蒐集失聯者的特徵、穿著、習慣等資訊，並展開快速搜索，以實作模擬演練，讓新進人員學習救災資訊蒐集、山域事故GPS定位及SKED捲式擔架等操作。

第二大隊大隊長曾天柔表示，指導業師為新進同仁戴上消防帽，象徵消防救災經驗傳承，勉勵新進同仁具備專業職能，及早熟悉各項消防勤、業務，另最重要就是執勤安全，安全確保事項優先於所有項目，故由導師為新進同仁掛上安全管制牌，期勉新進同仁未來面對各種突發狀況時能夠更加勇敢且安全執行消防勤務。