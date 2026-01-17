新北為幼兒園打造《學習區123》專書

幼兒園學習區不只是擺放教具的角落，更是引導孩子探索、思考與表達的重要學習場域。為深化學齡前教育品質、強化教保服務人員專業支持，新北市教育局1月15日發表全國首套專為幼兒園學習區設計的《學習區123》系列專書。從空間規畫、教具配置到教學引導，提供一套「做得到、用得上」的實務指引，協助打造以幼兒發展需求為核心的學習環境。

教育局長張明文表示，學習區設計不只是空間安排，而是學前教育中連結課程、引導與評量的重要關鍵場域。《學習區123》的系列專書是從教保現場需求出發，將專業理念轉化為具體操作的方法，讓教保人員在既有教學脈絡下，更有依據地調整學習區規畫，回應不同幼兒的學習需求，展現新北在學前教育專業化與實務上的重要突破與成果。

《學習區123》系列共三冊，依實務需求循序漸進、一步步帶現場上手，包含：《學習區初探》聚焦學習區的意義、功能、類型與基本規劃，協助建立清楚架構；《學習區運用》強化教學目標設定、環境建構、引導策略與評量方法，讓學習區不只是「擺得漂亮」，更能「帶得有效」；《學習區延伸－區中區》則以進階設計為核心，深入示範如何依幼兒興趣與能力發展，創造更具層次的探索場域。

教育局表示，未來將持續結合教保輔導團資源與教保現場經驗，開發更多貼近教學需求的教材與資源，陪伴每位教保人員專業成長，打造專業且溫暖的幼兒學習環境，全面提升新北市學前教育整體品質與能量。

