新北烏來聯外道路土石坍方 漏夜搶通單線通行

（中央社記者曹亞沿新北10日電）新北市烏來區唯一聯外道路台9甲線今天凌晨大量土石坍方阻斷交通，經公路局等相關單位調派機具協助排除，今天早上7時已恢復單線雙向通行。

新北市警察局新店分局表示，今天凌晨2時烏來區台9甲12.4公里處發生土石坍方，阻斷雙線車道無法通行，幸無人車受困。現場緊急封閉道路進行交通管制，並通報交通部公路局協助排除。

烏來區長周至剛在臉書指出，該坍方地點靠近巨龍山莊，且該路段新烏路是烏來唯一聯外道路，凌晨獲報後已緊急通報新北市府及公路局，調派多台大型機具到場支援。

公路局北區養護工程分局表示，土石坍方量體約600立方公尺，阻斷道路約30公尺，經中和工務段調度人員機具漏夜搶修，今天上午7時已搶通，維持單線雙向通行，現場仍有交通管制人員戒護。公路局建議用路人，因該路段上邊坡未完全穩定，如非必要避免進入災害路段。（編輯：張銘坤）1150210