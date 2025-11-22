新北無差別攻擊！男持棍傷6旬路人夫妻 機車內查獲安非他命

新北市三重一男子持鐵棍隨機攻擊路人。（警方提供）

新北市三重區今（22）日上午9時發生隨機攻擊事件，45歲顏姓男子持鐵棍無差別攻擊路旁一對6旬夫妻，2人頭部與手部出現挫傷、撕裂傷，緊急送往新光醫院治療，所幸目前均無生命危險。

根據警方初步調查，夫妻上午9點半左右行經三和路四段382巷口時，突然遭一名陌生男子追打。2人一路逃到附近銀行騎樓後跌倒，男子仍持續持棍毆打，嫌犯隨後逃離現場。

吸毒惹禍？男子車廂內搜出安非他命

警方獲報立即往現場，並在巷內逮捕正準備騎車逃離的45歲顏姓男子，當場查獲作案用鐵棍，並在顏男機車行李箱內發現0.29公克安非他命及使用過的吸管2支。顏男到案後否認攻擊行為，警方依傷害罪及毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，如發現周遭有異常行為者，可立即通報110，由警方協助處理，以避免憾事發生。

