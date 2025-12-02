新北無牌車佔停霸路10個月429件 最高開罰3萬6千元

記者莊淇鈞／新北報導

未懸掛車牌的車輛停放在馬路上。（圖／翻攝畫面）

日前交通部修正《道路交通管理處罰條例》第12條，將未懸掛號牌車輛停放道路的罰鍰，提高至3萬6千元，新制自今年（2025年）9月30日上路。新北市交通裁決處統計，今年1至10月未懸掛車牌的汽、機車停占道路違規總件數有429件，相較去年同期增加77件。

未懸掛車牌的車輛停放在馬路上最高開罰3萬6千元。（圖／翻攝畫面）

為有效減少無牌照車輛長期占用公共道路空間，並遏止任意棄置行為，交通部已修正《道路交通管理處罰條例》第12條規定。新制將違規罰鍰從原本的1萬800元，大幅提高至3萬6000元，且已於2025年9月30日起正式上路施行。

新北市交通事件裁決處透過實際案例指出，1名江姓女子將未懸掛號牌的汽車停放在自家社區附近的道路，遭警方開單舉發；江女辯稱該處是私有土地道路，不應受罰，因此提起行政訴訟；但經法院審理認為「該道路係為開放且為供不特定第三人通行，為道交條例第3條第1款所定『道路』無訛」，判決江女敗訴。

新北交通事件裁決處處長李忠台提醒民眾，無論是已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因為已經沒有有效的車牌可供懸掛，只能停放在私人場所，不可占用公共道路或公有停車格。若車輛需報廢，也應尋求合法環保業者進行回收處理，不可任意棄置在路邊。李忠台強調，一旦車輛被查獲在道路上違規停放，除了會被補徵稅費外，還將依違反《道路交通管理處罰條例》第12條規定舉發，最高可處以3萬6000元罰鍰，民眾切勿以身試法。

