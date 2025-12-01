新北無牌車占路10個月429件較同期增77件 裁決處：民眾缺法規認知

〔記者羅國嘉／新北報導〕為減少無牌車輛長期占用道路資源，交通部日前修正《道路交通管理處罰條例》第12條，將未懸掛號牌車輛停放道路的罰鍰，提高至3萬6千元，新制自今年9月30日上路。對此，新北市交通事件裁決處長李忠台表示，今年1月至10月，未懸掛號牌的汽、機車停占道路違規件數共有429件，較去年同期增加77件，顯示仍有不少民眾缺乏相關法規認知。

李忠台指出，日前一名江姓女子將未懸掛號牌的汽車停放於自家社區附近道路，被警方依規定舉發。江女辯稱該處為私有土地道路，認為不應受罰，因此向法院提起行政訴訟。經審理後，法院認定該道路屬「開放且供不特定第三人通行」，符合道交條例第3條第1款所稱的道路，因此駁回其訴訟請求，判決江女敗訴。

李忠台表示，已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因無有效車牌可供懸掛，只能停放在私人場所，不得占用道路或公有停車格；若車輛需要報廢，則應委由合法環保業者處理，不得任意棄置路邊。若無牌車輛仍在道路上停放，除補徵稅費外，警方將依道交條例第12條開單舉發，最高可處3萬6千元罰鍰，提醒民眾勿心存僥倖，避免不必要的損失。

