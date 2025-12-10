新北無礙時尚秀 導盲犬登台

全國第一場多種障別的身心障礙者時尚大秀《二０二五新北無礙時尚秀》將於十四日登場。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

全國第一場由地方政府主辦、集結多種障別的身心障礙者時尚大秀《二０二五新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT》，即將於十四日下午三點於新北市府六樓大禮堂登場；三十名身障朋友將現身走秀，年齡橫跨二歲到七十八歲，涵蓋視障、聽障、肢體障礙、燒燙傷、唐氏症等多元障別，甚至還有導盲犬同行，希望提供身心障礙者展現自我的舞台，也讓社會大眾看見多元的美。

社會局長李美珍指出，這次身障者時尚秀由專業團隊全程量身規劃，從台步訓練到造型設計，都依照不同障別與身體狀況調整，讓每名身障朋友都能以最舒適、最自信的狀態走上伸展台，展現獨一無二的風采。

全國首創《二０二五新北無礙時尚秀》將於本周日登場，六名代言人宣傳照已登上公車外及捷運電視螢幕。 （記者吳瀛洲攝）

李美珍表示，活動的六名代言人已率先亮相，他們專屬形象照陸續登上公車外貼廣告與捷運電視螢幕，讓身障者首次以時尚姿態與大眾相見，在城市街景中自信綻放。

社會局表示，除伸展台走秀，當天也邀請多名嘉賓共襄盛舉，久未在台灣開唱的歌手鄭智化將獻聲，為所有參與者加油；曾在戲劇中飾演聽障角色獲矚目的新生代演員金雲、投入公益多年的藝人安妮，及啦啦隊女孩蔡衣宸都將到場，用行動支持身障權益。

活動當天也會於「新北市府社會局」臉書粉絲專頁線上直播，讓無法親臨現場的民眾能透過直播一起觀賞，為身障朋友加油打氣。