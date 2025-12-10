新北無礙時尚秀！身障朋友12/14走秀 導盲犬也上伸展台

「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」週日登場，身心障礙朋友走伸展台，展現獨一無二的風采。。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府社會局主辦、集結多種障別的身心障礙者時尚大秀「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」14日(週日)下午3點在新北市政府6樓大禮堂登場，結合伊林娛樂專業團隊、輔仁大學、台北城市大學及醒吾科技大學，產官學聯手打造專業伸展舞台，邀集30名身障朋友走秀，年齡橫跨2歲到78歲，涵蓋視障、聽障、肢體障礙、燒燙傷、唐氏症等多元障別，甚至還有導盲犬同行，提供身心障礙者展現自我的舞台。

社會局長李美珍說，活動由專業團隊全程量身規劃，從台步訓練到造型設計，都依照不同障別與身體狀況調整，讓每位身障朋友都能以最舒適、最自信的狀態走上伸展台，展現獨一無二的風采。

活動亮點之一是6位代言人率先亮相，專屬形象照已陸續登上公車廣告與捷運電視螢幕，讓身障者首次以時尚姿態與大眾相見，在城市街景中自信綻放。

手語主播牛暄文自幼因藥物造成聽力障礙，透過學習口語與手語找回身分認同，也投入聾人無障礙倡議；林可可4年經歷22次手術，從80％重度燒傷到重新獨立生活，她希望大家看到，「即使有身體挑戰，我們仍能勇敢站出來」；輪椅舞者鄭自強則從街舞跳到帕拉射箭，這次將把輪椅當成最帥的戰馬，滑過伸展台展現生命力。

除了伸展台走秀，活動當天也邀請多位嘉賓共襄盛舉，包括歌手鄭智化獻聲，為所有參與者加油，而曾在戲劇中飾演聽障角色獲矚目的新生代演員金雲、投入公益多年的藝人安妮，以及啦啦隊女孩蔡衣宸都將到場，用行動支持身障權益。明天(11日)中午12 開放索票；14日活動當天，「新北市社會局」臉書粉絲專頁線上直播，歡迎大家一起為身障朋友加油打氣。

新北產官學專業團隊聯手打造《新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT》。(記者翁聿煌攝)

「新北無礙時尚」身障者走秀週日登場，代言人形象照率先亮相，登上公車廣告。(記者翁聿煌攝)

