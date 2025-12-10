新北無良哥哥缺錢花用 竟雇工「搬空弟弟家」電器、傢俱賣光光

記者莊淇鈞／新北報導

卓男找搬家公司將弟弟家洗衣機、床頭櫃及床架等物搬走。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區中正某民宅，前天（8日）下午發生1起誇張的竊案，1名34歲的卓姓男子，借住弟弟位在新店的住處，竟找搬家公司把弟弟家中的傢俱及電器搬走販售，當天就被弟弟提告竊盜，沒想到，昨天（9日）凌晨卓男又再度闖禍，喝醉酒後向鄭姓友人借錢不成，竟演變成互毆戲碼，不僅受傷掛彩，更被警方依傷害罪送辦。

卓男借錢不成與鄭姓友人互毆。（圖／翻攝畫面）

據了解，卓男是新店地區的頭痛人物，有毒品、竊盜、公共危險、傷害等多項前科，平時居住在弟弟名下位於新店中正路的房屋，近日向63歲父親討錢不成，竟惱羞成怒放話「要把弟弟家東西賣光」，隨後雇用搬家公司到場將弟弟家的洗衣機、床頭櫃、床架搬走變賣。

弟弟發現後，氣得報警尋求協助，由於遭竊物品無法估算折舊後金額，當時購買價格約1萬5千元，警方依規定受理報案後，將通知卓男到案說明，另通知搬家公司到場釐清，並要求停止販售家具。

卻沒想到，卓男脫序行為不只一樁，昨天凌晨1時許，酒後向58歲鄭姓友人借錢遭拒後，再度惱羞成怒，對著鄭男叫囂，進而演變成互毆，轄區警方到場時，雙方已無糾紛，但仍被帶回偵訊，並依傷害罪嫌送辦。

