新北熱戰！若非「最佳男主角」 黃國昌稱不當副手：全力輔選

備戰2026新北市長選戰，民眾黨黨主席黃國昌接受專訪時表示，如果藍白整合的民調結果，「最佳男主角」不是他，將會全力輔選，明確表態不會當副手。要披民進黨戰袍選新北市長的立委蘇巧慧，週末兩天都前進市場掃街，對於藍白合的動向，她表示「別人有別人的想法和做法，沒有辦法置評，我們做的就是讓自己全力以赴」。

黃國昌稱最佳男主角不是他的話，將全力輔選不當副手。圖／翻攝自YT@52新聞聚樂部

面對藍白陣營最快三月要整合出「最強人選」，黃國昌接受專訪時表態，「如果新北市出來的最佳男主角不是我，我不想當副手，我一定全力輔選，但是請容我說一句話，如果是我的話，我也希望國民黨全力輔選」。不過，藍營目前態勢，現任台北市副市長李四川出線的呼聲最高，但仍待初選考驗，預計農曆年前會有結果。

藍營目前態勢，李四川出線的呼聲最高。圖／台視新聞（資料畫面）

蘇巧慧週日來到蘆洲的菜市場向鄉親請安問好。受訪時她也表示，「只要用心服務做出成績，其實沒有什麼深藍深綠的選區，在爭取新北市長，要服務全新北市400萬市民，這麼重要的事情，我絕對是用盡我的全力，那這就是我的策略」。

將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧。圖／台視新聞

對於黃國昌表示「最佳男主角」不是他，將不會擔任副手，蘇巧慧坦言，「我們做好自己可以決定的事情，也做好自己可以控制的事情，別人有別人的想法和做法，這個我們就沒有辦法控制，也沒有辦法置評，我們做的就是讓自己全力以赴」。

新北／林宸頡、楊岳達 責任編輯／陳俊宇

