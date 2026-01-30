新北燈會主燈「紅寶馬」亮相 2月22日新北大都會公園登場 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】「2026新北燈會」即將登場！新北市長侯友宜30日出席活動記者會，宣布今（115）年燈會將於2月22日至3月8日在新北大都會公園展開。侯友宜表示，今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，打造15米360度紅寶馬主燈、16大主題燈區、8大特色活動、每日精彩表演以及170攤美食市集，邀請全國民眾來感受最璀璨的元宵饗宴。



深受市民期待的新北小提燈也同步亮相，活動現場侯友宜與小朋友親切互動，帶領孩子們搶先體驗「Horses 好事轉來」小提燈，以旋轉木馬為設計概念，結合捷運三鶯線、新北市美術館、淡江大橋等景點。侯友宜表示，這款提燈主題為「好事轉進來，新北賺一圈」；另外還有特別版小提燈「金馬舞錢」則以搖搖馬設計，寓意「馬上有錢」，還能當作存錢筒使用。

「Horses 好事轉來」小提燈，以旋轉木馬為設計概念，結合捷運三鶯線、新北市美術館、淡江大橋等景點。(圖/新北市政府提供)

侯友宜指出，去年有490萬人次踴躍參與，今年新北燈會以童話故事繪本發想，活動規模更勝往年，同時也引進日本燈區，期盼燈會帶給民眾更多的歡樂及視覺饗宴，是全家大小走春踏青最佳去處。



民政局補充，「Horses好事轉來」小提燈將於2月22日新北燈會現場首發，限量3,000份，各區公所則於2月26日起陸續發放，民政保平安臉書也推出應景活動，1月30日至2月3日於活動貼文完成指定任務，就有機會獲得特別版「金馬舞錢」小提燈。詳細「2026新北燈會」活動資訊可上民政局網站查詢(https://www.ca.ntpc.gov.tw/)。