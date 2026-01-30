新北燈會紅寶馬主燈亮相！ 攜手人氣IP線條小狗點亮大都會公園

各燈區特色活動與宗教團體祈福合影。(新北市民政局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市長侯友宜今（30）日記者會宣布，2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園試營運，2月22日開幕點燈展出到3月8日，為期17天。今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，打造15米360度紅寶馬主燈，並有6米線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動、每日精彩表演以及170攤美食市集，邀請民眾天天逛燈會，天天有新驚喜。

活動現場，侯友宜現場持小提燈祝福市民朋友金馬舞錢（馬上有錢），他表示，新北燈會一年比一年精采，去年更有超過490萬人次熱情參與，創造超過9.8億元的經濟效益，今年場地比去年大了兩倍，主題燈區也由10區擴增到16區，帶給民眾更多歡樂與視覺饗宴。特別是高15米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，也象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

新北市民政局長林耀長表示，主燈展演試營運期間每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點，每半小時展演一次、每次約3分30秒，透過結構特效與360度動態展演，營造震撼視覺效果，展現馬年奔騰氣勢，祝福大家「馬上好運、一馬當先」。開幕當天並將邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家賞燈同樂。17天展期裡，除各式花燈展出外，每天都有街頭藝人演出，周末假日還有YOYO 家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩節目輪番登場，精采可期。

侯友宜市長與日本特色燈區合影。(新北民政局提供)

新北市民政局指出，本次燈會共規劃16大主題燈區，邀請民眾打開繪本，走進馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空等燈區，跟著小馬華麗蛻變，另外還有出馬！！線條小狗、神馬國度、馬力全開、萬馬奔騰、馬上開運、福音恩典、海明寺生肖迎春、走馬新北、彩繪燈籠、馬道成功、馬の灯町等豐富主題，色彩絢麗，不只白天好逛、夜晚更好拍。

記者會中，新北小提燈也同步亮相，普通版「Horses 好事轉來」特別以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、新北市立美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭以及大都會公園（熊猴森樂園）六個景點，呈現新北市交通便捷、藝術蓬勃、人文深厚且自然景觀豐富的多元城市樣貌，多種玩法有趣，預計發放12萬份，陪伴大小朋友歡樂過元宵。

民政局提到，「Horses(好事)轉來」小提燈將於2月22日新北燈會現場首發，限量3000份，各區公所則於2月26日起陸續發放，民政保平安臉書也推出應景活動，1月30日至2月3日於活動貼文完成指定任務，就有機會獲得特別版金馬舞錢小提燈。詳細「2026新北燈會」活動資訊可上民政局網站查詢(www.ca.ntpc.gov.tw/)。