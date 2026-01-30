新北燈會 15米紅寶馬2月22日登場

新北燈會2月20日起在大都會公園試營運，今年以「勁馬奔騰‧新北Hi Light」為主題，打造15米360度紅寶馬主燈，並有6米線條小狗裝置、16大主題燈區。（高鈞麟攝）

新北燈會2月20日起在大都會公園試營運，今年以「勁馬奔騰‧新北Hi Light」為主題，打造15米360度紅寶馬主燈，並有6米線條小狗裝置、16大主題燈區、8大特色活動，2月22日開幕點燈展出至3月8日，燈會為期17天。開幕當天將邀請超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家賞燈同樂。

今年燈會規畫16大主題燈區，邀請民眾打開繪本，走進馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空等燈區，跟著小馬華麗蛻變，另外還有出馬！！線條小狗、神馬國度、馬力全開、萬馬奔騰、馬上開運、走馬新北、彩繪燈籠、馬道成功等豐富主題，色彩絢麗。

新北市長侯友宜30日持小提燈祝福市民「金馬舞錢（馬上有錢）」，他表示，去年新北燈會超過490萬人次參與，創造逾9.8億元的經濟效益，今年場地比去年大了2倍，主題燈區10區擴增到16區，特別是15米高的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

民政局長林耀長說明，主燈展演試營運期間每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點，每半小時展演一次、每次約3分30秒，透過結構特效與360度動態展演，營造震撼視覺效果，展現馬年奔騰氣勢，祝福大家「馬上好運、一馬當先」。

開幕當天將邀請李杰明、陳忻玥等超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家賞燈同樂。17天展期裡，每天都有街頭藝人演出，周末假日還有YOYO家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等精彩節目輪番登場，現場進駐超過170攤美食攤位，還有手作體驗活動。

此外，新北小提燈也同步亮相，普通版「Horses 好事轉來」以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，結合野柳女王頭及大都會公園6個景點。特別版「金馬舞錢」小提燈，以搖搖馬發想設計，在馬背上附上1元硬幣，象徵「馬上有錢」，還可以當存錢筒。