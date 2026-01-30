新北燈會15米紅寶馬主燈新春亮相 線條小狗萌翻大都會公園

2026新北燈會將於2月20日在大都會公園試營運，2月22日開幕展出至3月8日，為期17天。今年主題為「勁馬奔騰・新北Hi Light」，打造高達15米、可360度觀賞的「紅寶馬」主燈，並結合6米「線條小狗」裝置、16大主題燈區、8大特色活動、每日表演與170攤美食市集，邀請民眾闔家賞燈迎春。

市長侯友宜表示，新北燈會年年創新，去年吸引490萬人次、帶動9.8億元經濟效益，今年規模更擴大兩倍，從10區增至16區，帶來更壯觀的光影饗宴。主燈以童話繪本為靈感，融合科技與在地文化，象徵新年好運啟程、活力奔放。

市長侯友宜與日本特色燈組合影。圖／新北市政府民政局提供

民政局長林耀長指出，試營運期間每晚7點試燈，開幕後自晚間6點至10點每半小時展演一次，結合結構特效與燈光動態，展現「馬上好運、一馬當先」的祝福。

開幕之夜邀集李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等卡司輪番演出，南韓女星安芝儇也將親臨現場。展期中每日有街頭藝人、親子劇團及國際級表演，週末更有YOYO家族見面會與多場親子節目，熱鬧不停歇。

主燈設計以繪本冒險為主軸，包括馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空等區域，另外還規劃「出馬！！線條小狗」、「神馬國度」、「馬上開運」等主題，白天好逛、夜晚更好拍。人氣IP線條小狗首次合作打造互動打卡場景，「祈福列車」活動也再度登場，結合宮廟祈福儀式，民眾擲筊可獲限定小禮。

新北小提燈，旋轉木馬提燈，招財好運到。圖／新北市政府民政局提供

現場並匯聚超過170攤美食與文創市集，另有手作體驗，滿足遊客吃喝玩樂需求。

170攤美食市集，好吃好逛又好玩。圖／新北市政府民政局提供

今年小提燈同步登場，普通版「Horses好事轉來」以旋轉木馬設計，融合新北地標，預計發放12萬份；特別版「金馬舞錢」造型提燈可作存錢筒，寓意「馬上有錢」。普通版將於2月22日燈會現場首發，特別版即日至2月3日可參加民政保平安臉書活動抽獎。更多資訊可上新北市民政局網站查詢。

