新北燈會2月登場 民政局：紅寶馬主燈閃耀嗨翻17天

（記者陳志仁／新北報導）「2026新北燈會」將於2月22日至3月8日在新北大都會公園盛大登場！新北市長侯友宜30日於記者會宣布，今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃主燈秀、主題燈區、美食市集與藝文演出，結合科技光影與童趣設計，邀請全國民眾走春賞燈，共度熱鬧元宵佳節。

圖／活動現場侯友宜與小朋友親切互動，帶領孩子們搶先體驗新北小提燈「Horses 好事轉來」。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，今年燈會主燈高達15米，以360度紅寶馬造型呈現奔騰氣勢，象徵新的一年活力與希望；整體活動規模更勝往年，除16大主題燈區外，還規劃8大特色活動、每日舞台表演及超過170攤美食市集，讓民眾白天能逛市集、夜晚賞花燈，一次滿足視覺與味蕾享受。

侯友宜指出，去年燈會吸引約490萬人次參與，今年更以童話繪本為設計靈感，並引進日本燈區元素，不僅是全家大小走春踏青的最佳去處，也期盼打造國際級觀光盛會。

圖／「Horses 好事轉來」小提燈將於2月22日新北燈會現場首發，限量3000份，各區公所則於2月26日起陸續發放。（新北市政府新聞局提供）

在小朋友最期待的小提燈部分，今年推出普通版「Horses 好事轉來」與特別版「金馬舞錢」兩款設計；普通版以旋轉木馬為概念，融入捷運三鶯線、新北市美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭及大都會公園等城市地標，展現新北多元城市風貌，而特別版則以搖搖馬造型結合存錢筒功能，寓意「馬上有錢」，兼具趣味與實用性。

民政局長林耀長說，主燈試營運期間每晚7時試燈，正式開幕後的每日晚間6時至10時每半小時展演一次，每場約3分30秒，透過結構光雕與動態特效，營造震撼視覺效果；開幕當天並邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等藝人接力演出，南韓藝人安芝儇也將到場同樂，展期17天天天都有街頭藝人及藝文節目輪番上陣。

燈區規劃方面，包含馬寶牧場、小馬學園、天馬行空、萬馬奔騰、走馬新北及「出馬！！線條小狗」等主題區，其中與人氣IP合作的線條小狗燈區，結合野餐與互動場景，預料成為熱門打卡點；深受好評的「祈福列車」也再度回歸，並與宮廟合作推出擲筊祈福活動，增添年節喜氣。

民政局補充，「Horses 好事轉來」小提燈將於2月22日燈會現場首發限量3,000份，各區公所2月26日起陸續發放，臉書粉專亦推出抽獎活動，讓民眾有機會獲得特別版提燈；整體活動結合光影藝術、親子娛樂與在地文化，預料再掀賞燈熱潮，詳細「2026新北燈會」活動資訊可上新北市政府民政局網站查詢。

