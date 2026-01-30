新北燈會2/22大都會公園開幕 主燈15公尺紅寶馬

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府今天表示，2026新北燈會將於2月20日在大都會公園試營運，22日開幕展出至3月8日共17天。今年主燈紅寶馬高15公尺，搭配小狗裝置，另有16大主題燈區、170攤美食市集。

市長侯友宜今天在新北燈會記者會表示，去年燈會逾490萬人次參與，創造台幣9.8億元的經濟效益，今年場地比去年大2倍，主題燈區從10區擴增到16區，期盼帶給民眾更多歡樂與視覺饗宴。

民政局長林耀長說，高15公尺的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，以童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，象徵新年活力奔放、好運啟程。

林耀長說，2月20日起每晚7時主燈展演試營運，2月22日開幕後，自晚間6時至10時，每半小時展演1次、每次約3分30秒，360度動態特效展演，營造震撼視覺效果。

民政局說，藝人李杰明、南韓國民女神安芝儇在開幕當天將與大家賞燈同樂。展期共17天，每天都有街頭藝人演出，週末假日還有親子劇團、國際級藝文表演等節目。

新北小提燈今天同步亮相，普通版「Horses 好事轉來」特別以孩童最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、新北市美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭及大都會公園景點，呈現多元城市樣貌。

另外，特別版「金馬舞錢」小提燈，以搖搖馬發想設計，在馬背上附上1元硬幣，象徵「馬上有錢」，還可以當存錢筒，讓提燈不只是元宵節的應景物品，更是日常生活中實用又有趣的小物件。

民政局說，小提燈將於2月22日新北燈會現場首發，限量3000份，各區公所則於2月26日起陸續發放，預計發放12萬份，陪伴市民歡樂過元宵。詳細活動資訊可上民政局網站查詢。（編輯：張銘坤）1150130