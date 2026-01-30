新北燈會2/22登場 規模再升級天天有驚喜

《圖說》市長侯友宜今日宣布，「2026新北燈會」將於2月20日起在新北大都會公園試營運，2月22日開幕點燈。〈民政局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北燈會邁入2026年再升級！新北市長侯友宜今（30）日出席記者會宣布，「2026新北燈會」將於2月20日起在新北大都會公園試營運，2月22日正式開幕點燈，展出至3月8日，為期17天。今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，打造高達15米、360度環繞展演的紅寶馬主燈，並攜手人氣療癒IP「線條小狗」，規劃16大主題燈區、8大特色活動、每日精彩表演及170攤美食市集，邀請民眾白天逛、晚上拍，天天都有新驚喜。

侯友宜表示，新北燈會一年比一年精彩，去年吸引超過490萬人次參與，創造逾9.8億元經濟效益。今年場地規模較去年擴大兩倍，主題燈區也從10區增加至16區，希望帶給市民更豐富的視覺饗宴與遊逛體驗。他也手持小提燈向市民拜年，祝福大家「金馬舞錢、馬上有錢」，期盼新的一年活力滿滿、好運啟程。

《圖說》新北市「2026新北燈會」記者會合影。〈民政局提供〉

他指出，今年主燈「紅寶馬」高達15米，以童話繪本為設計發想，融合光影科技與在地文化元素，透過360度動態展演，呈現奔騰躍動的馬年意象，象徵新北市持續向前、充滿能量。

民政局長林耀長表示，主燈於試營運期間每晚7點試燈，正式開幕後自晚間6點至10點，每半小時展演一次，每場約3分30秒，搭配結構特效與聲光演出，營造震撼視覺效果，祝福民眾「馬上好運、一馬當先」。

他說，開幕當天卡司陣容堅強，將邀請李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等人氣歌手接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與民眾一同賞燈同樂。展期17天內，除花燈展出外，每天皆安排街頭藝人演出，周末假日還有YOYO家族見面會、親子劇團及國際級藝文表演，適合全家大小一同參與。

《圖說》侯友宜市長與主題燈區展物。〈民政局提供〉

林耀長指出，燈會共規劃16大主題燈區，包括馬寶牧場、小馬學園、馬吉同樂、天馬行空、神馬國度、馬力全開、萬馬奔騰、馬上開運、走馬新北、彩繪燈籠、馬道成功、馬の灯町等，彷彿翻開一本大型繪本，帶領民眾跟著小馬展開奇幻旅程，色彩繽紛、日夜皆宜。

其中，「出馬！！線條小狗」燈區首度與超人氣IP線條小狗授權合作，結合日常生活情境與公園野餐氛圍，打造最療癒、最具話題性的互動打卡場景；而深受民眾喜愛、年年敲碗回歸的「祈福列車」活動，今年則以「馬上開運」為主題，首度與宮廟合作，迎奉眾神尊駐駕聯合賜福，民眾現場擲筊祈福，還有機會獲得廟方限定小禮，為新年討個好彩頭。

燈會期間，大都會公園同步集結超過170攤異國美食、傳統小吃及文創市集，並規劃手作體驗活動，讓民眾好吃、好逛又好玩，一次滿足視覺、味覺與娛樂需求。

《圖說》侯友宜市長與吉祥物。〈民政局提供〉

今天記者會中也同步亮相2026年新北小提燈。普通版「Horses好事轉來」以小朋友喜愛的旋轉木馬為造型，結合捷運三鶯線、新北市美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭及大都會公園等六大地標，呈現新北市交通便捷、藝術人文與自然景觀兼具的城市特色，預計發放12萬份，陪伴親子歡樂過元宵。

另推出特別版「金馬舞錢」小提燈，以搖搖馬為設計概念，在馬背上附上1元硬幣，象徵「馬上有錢」，同時兼具存錢筒功能，讓提燈成為兼具祝福與實用的小物。

林耀長說，「Horses好事轉來」小提燈將於2月22日新北燈會現場首發，限量3000份；各區公所則自2月26日起陸續發放。民政保平安臉書也推出應景活動，1月30日至2月3日完成指定任務，就有機會獲得特別版「金馬舞錢」小提燈。更多「2026新北燈會」活動資訊，可至新北市民政局網站查詢。