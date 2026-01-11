新北營養午餐免費估需46億 蘇巧慧提《財劃法》修法擴大財政差距

民進黨新北市長候選人蘇巧慧批評《財劃法》修法後，拉大台北市與其他縣市的財政差距（圖／CTWANT攝影組）

國中小營養午餐全面免費政策掀起全台討論，目前新北市仍採取針對弱勢學生的部分補助方式。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（11）日表示，新北市的孩子理應也要享有同等權益，並點名立法院國民黨團主導修正《財政收支劃分法》，導致新北市財政處境更加艱困，突顯台北市與其他縣市之間的資源落差。

自從台北市長蔣萬安宣布推出「開年大禮包」市政，今年起全市國中小營養午餐全面免費後，先前未採取該政策的縣市紛紛跟進。不過在北北基桃生活圈四縣市之中，目前僅新北市仍維持部分補助方式，蘇巧慧也藉此點出，《財劃法》修法後，台北市與全國其他縣市之間的財源差距更加明顯。

廣告 廣告

國中小營養午餐全面免費政策在各縣市陸續推動，不過受限地方財政條件，是否全面跟進引發討論，新北市副市長劉和然日前即指出，若新北市實施全面免費，相關經費恐需46億元。對此，蘇巧慧表示，從兒童營養午餐全面免費的討論，可以看出台北市與其他縣市之間確實存在財政落差，新北市相對困難，而在立法院國民黨團主導修正《財劃法》後，新北市人均資源反而從六都最低變成全國最低，對新北市毫無幫助，直言「新北人對於這樣亂修的《財劃法》情何以堪，當然不能接受」。

她強調，北北基桃本就是共同生活圈，既然桃園市已做到、台北市也將全面免費，新北市的孩子理應享有同樣權益；若未來擔任新北市長，將為孩子權益全力推動營養午餐不只免費，更要提升品質、精進供餐制度，並透過資源調度，讓新北的孩子能夠享有最好、最強的營養午餐照顧。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

不吃飽、不買新、還要裝窮！ 竹科男公開「生存9法則」網友傻眼

5個月跌40％？ 「大賣空」本尊自曝做空甲骨文