新北營養午餐免費年增46億 教育局：需長期穩定財源支撐

（記者陳志仁／新北報導）針對外界關心學校營養午餐經費的議題，新北市政府教育局今（9）日說明整體教育預算結構與財政承擔現況；教育局長張明文直言，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需長期穩定財源支撐，必須在有限資源下兼顧教育公平與整體的效益，讓排擠效應降到最低。

圖／教育局長張明文直言，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需長期穩定財源支撐。（新北市政府教育局提供）

張明文表示，目前新北市公私立國中小營養午餐每餐經費約70至75元，其中家長負擔55至60元，全市學生約32萬2,669人；依現行人數試算，若全面免費並維持供餐品質，每年需新增約46億元經費，且屬必須年年編列的經常性支出，非一次性投入。

張明文指出，新北市學生人數全國最多，教育預算規模亦相對龐大，相同政策在新北所承擔的財政壓力明顯高於其他縣市；以年度教育預算約755億元計算，扣除人事費與資本門支出後，教育業務推動經費約200億元，若再新增46億元營養午餐支出，將占該項經費近四分之一，對長期教育財政結構影響甚鉅。

張明文強調，在財政紀律的原則下，相關經費不能動用既有教育預算；市府每年仍需投入約51.55億元於校舍新建、老舊校舍整建、體育與教學設備改善等工程，並於特殊教育方面投入約45至47億元，確保特殊需求學生穩定就學，相關支出皆屬不可被排擠的重要項目。

衛生保健及環境教育科長陳沛雯補充，新北市每年已投入約13.5億元辦理弱勢學生午餐與早餐補助，並透過安心蔬菜、國產可溯源食材及「美熱地計畫」，持續提升午餐品質與食安；未來評估任何新增政策，均須回到整體教育預算結構，審慎盤點財源，在量力而為原則下，確保教育發展穩定、學生照顧不中斷。

