新北營養午餐全面免費？ 江怡臻：中央苛扣補助是關鍵

針對外界關注新北市是否推動國中小營養午餐全面免費，新北市議員江怡臻今（9）日表示，新北市作為全國人口最多、行政區最大的直轄市，財政結構本就承受極大壓力，初步估算，若要全面實施國中小營養午餐免費政策，市府每年需額外增加約46億元預算，這正是新北市目前所面臨的現實困境。

江怡臻指出，相關財政壓力的根源，與中央政府對地方的財政態度密切相關。她批評，已三讀通過的財政收支劃分法，中央政府不僅未依法落實，甚至揚言大幅刪減地方的一般性補助款與計畫型補助款，等同將地方民生福利作為政治籌碼，嚴重影響地方政府推動教育與社福政策的能力。

而江怡臻也強調，國中小營養午餐全面免費是新北市遲早必須推動的方向，而且不只是「免費」，更要確保孩子吃得健康、營養均衡，品質不能打折。她直言，短期內籌措龐大財源確實不易，但新北市民不應因此成為「次等公民」，政府更不能在孩子的營養與教育上猶豫不前。

江怡臻還提到，若政府不願投資下一代的健康與成長，卻持續將大量資源投入其他高額支出，將難以承擔國家長遠發展的責任。她呼籲中央應正視地方實際需求，停止以補助款作為政治工具，還錢於地方，才能真正照顧孩子與家庭。

江怡臻也為侯友宜帶領的市府團隊打氣，她表示，相較於其他縣市首長，新北市長肩負的責任與壓力最大，她身為新北市議員，完全理解市府的難處，也將在市議會中全力支持並監督市府，與市長站在同一陣線，共同做市民最堅實的後盾。