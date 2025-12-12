新北營養午餐政策升級 私校4+1安心蔬菜補助明年全納入

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府自明年度起，將「中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助計畫」全面擴大至私立中小學，補齊長期存在的政策落差；新北市議會國民黨團今（12）日舉辦政策說明記者會暨校務經營座談會指出，本項成果象徵營養午餐政策邁向「孩子不分公私、一致照顧」的新階段。

國民黨團表示，政策擴及後，全市24所私立中小學、約3萬7,889名學生將同步受益；未來由教育局委託新北果菜運銷股份有限公司統一把關食材品質，包括有機蔬菜及產銷履歷蔬菜，並編列專款補助差額，相關執行由教育局與農業局共同監督，透過「週週監廚」、跨局處聯合稽查與食材登錄系統，確保供應透明、經費合理，讓學生吃得健康又安心。

國民黨團強調，擴大補助只是起點，未來將持續推動「三章一Q」制度深化、強化產銷履歷食材穩定供應，並逐步提高校園有機食材供應天數，兼顧學生健康、環境永續與在地農業發展；國民黨團書記長王威元認為，本會期黨團連署提案，成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校，回應家長與學校的長期期待。

國民黨團副書記長黃心華直言，營養午餐政策不只是補助金額的問題，而是孩子每天實際吃進去的品質與感受；未來會持續關心對於校園午餐在食材來源、烹飪流程與技術，以及配送與儲存容器等各個環節的安全與適切性，讓制度與細節同步到位，營養午餐政策才能真正讓學生吃得開心，也讓家長放心。

議員陳儀君直指，將食農教育與營養午餐政策結合，是新北市長期投資下一代的重要方向，未來也應確保制度穩定推動，不因學校性質不同而有所差別；議員劉美芳說，校園營養午餐看似只是每天的一餐，實際上卻反映教育公平是否落實，以及政府是否願意為下一代建立長遠而穩定的治理基礎。

議員邱峰堯則以私校家長會長的角度指出，不論公私立，孩子都是新北市的孩子，每餐增加3至5元的餐費預算並非負擔，重點在於是否有完善的配套與調度機制；議員呂家愷提醒，後續政策推動仍有賴公私部門持續合作，透過制度化的監督與溝通機制，確保政策穩定運作，避免因執行落差影響學生權益。

議員洪佳君說，教育局須落實產銷履歷、有機食材的查核機制，並持續力求提高優質食材供應天數，讓營養午餐不只吃得安全，也有助於學生健康，同時兼顧環境永續；議員陳家琪、黃桂蘭認為，地方政府在能力範圍內持續補強教育與食安政策，是對孩子最直接的投資，國民黨團將持續扮演溝通平台角色。

議員們並在座談會中反映各私校面臨的實務困境，包括廚餘處理成本上升、校車停靠空間不足，以及特殊教育與設備修繕等資源落差；教育局長張明文回應，將針對相關議題通盤檢討，並與學校研議改善方案。

