新北營養午餐是否免費 劉和然：預定6月前完成評估

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市副市長劉和然今天表示，國中小營養午餐是否免費政策，預定在 6月前完成評估計畫；市長侯友宜對此表示，這一段時間不斷檢討，要配合整體預算做適度調整及準備。

侯友宜今天視察三峽區污水下水道用戶接管工程，他接受媒體聯訪時針對免費營養午餐的政策評估問題表示，這一段時間不斷去檢討，如何讓孩子們吃得更營養、更安全，以及更普及食農教育外，也要配合整體預算去做適度調整，做好準備。

被問到國民黨新北市長參選提名協調進度一事，侯友宜表示，一定會找出最好人選，如何讓市政工作能夠延續下去，一棒接一棒把它做得更好。

劉和然今天接受媒體人黃暐瀚節目專訪時，談到各縣市推免費營養午餐政策，劉和然表示，在此政策盤點預算上有3種模式，第一是錢夠了，從把財劃法多的錢跟怎麼調整作業分配，不要排擠到其他教育預算，就全面實施免費營養午餐。

他說，其次是看財源來做擴大補助範圍，例如32萬名學生中有12萬人免費補助，要不要擴大到16萬人，或擴大到2/3的比率等；第3種就是部分負擔，政府與家長各負擔幾天費用，目前不排除任何可能。

劉和然表示，回到源頭就是不可以排擠其他教育預算，這是現在最大思考點；不是不做，而是要想清楚才做，這個就是一個負責任態度，因為政策推出來後，不是只有1年，而是每年都要做。

黃暐瀚詢及什麼時候要決定，劉和然表示，預定在6 月之前會把評估計畫送交市長；因此，希望財主單位能在3、4月先有一個目標出來。（編輯：陳仁華）1150119