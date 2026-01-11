新北營養午餐藍綠掀戰 蘇巧慧：不只要免費、還要高品質

全台掀起營養午餐免費浪潮，不過新北因預算高達46億元，目前仍在評估，有意挑戰新北市長的人選也掀起論戰。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到三峽市場掃街時指出，北北基桃就是一個生活圈，新北的孩子值得最好，她若當選市長，會努力調度資源，讓新北的孩子也有營養午餐全面免費權益，且不只是免費更要提升品質，讓供餐制度精進，讓新北的孩子最好、最強。

營養午餐免費議題從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，蘇巧慧表態支持營養午餐免費，新北副市長劉和然昨則強調「不會為了政治草率承諾」，新北的孩子值得更好的，他承諾新北的每一分預算都會用在刀口上，確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源真正陪著孩子走得遠。

蘇巧慧今天表示，從兒童營養午餐全面免費這件事情，就可看出台北市和全國其他縣市財政相比，新北市比較困難，但在藍委傅崐萁主導的財劃法修正之後，新北市的人均從六都最低變成了全國最低，這樣亂修的財劃法新北人情何以堪？

蘇巧慧說，既然桃園做到了，台北市也要全面免費，新北市的孩子當然要有一樣的權益，如果她當新北市長，兒童營養午餐不只免費，還要提升品質，甚至精進供餐制度。

對於財源，蘇巧慧說，國家的財政就是這樣一塊大餅，要怎麼分本就是要方方面面平衡的思考，未來如果她有機會能成為新北市政府隊長，在資源分布會以孩子的權益為最優先，她會努力調度資源。

