新北營養午餐補助評估 審慎衡量、降低排擠效應

針對外界關心學校營養午餐相關經費議題，新北市教育局今天（9日）說明教育局整體預算結構與財政承擔現況。教育局長張明文表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

目前新北市公私立國中小營養午餐，每餐經費約為70到75元，其中家長負擔55到60元，全市學生人數約32萬2,669人，新北市教育局長張明文表示，新北市擁有最多的學生數，未來實施狀況外界都非常關心，因此親自說明，學生數是全國最高的，最近各縣市再公布免費營養午餐政策的經費需求上，新北市為46億左右，也是全國最高，且這樣的經費並非一次性，而是每年都要編列，甚至跟隨物價每年都會增加。

教育局長張明文表示，以教育局年度預算約755億元來看，扣除502.38億元的人事費與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含學前教育94.5億元，特殊教育7億元，高中職免學費補助19億元，及技職、社教等。若再新增每年46億元的營養午餐經費，支出佔比高達教育業務推動經費的四分之一，僅次於學校辦公費用，對整體教育財政結構具有長期影響。

教育局強調，這些既有投入皆屬長期且穩定的教育支出，是保障學生基本學習與生活品質的重要基礎。因此，在評估任何新增營養午餐經費時，市府必須回到整體教育預算結構，審慎盤點財政承擔能力，避免因單一政策調整而影響校園建設、教學支持及學生照顧等既有教育體系運作。

