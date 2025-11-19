新北爆1萬顆毒蛋！石崇良：文雅畜牧場所有蛋品「禁止移動、不准上市」

衛福部長石崇良。李政龍攝



彰化文雅畜牧場芬普尼「毒雞蛋」事件持續延燒。儘管中央早已下令全面禁售，卻仍被查出約4萬顆流入台中，昨日更發現另有1萬顆銷往新北市。對此，衛福部長石崇良今（19）日強調，文雅畜牧場所有蛋品「禁止移動、不准上市」，已經由彰化縣衛生局陸續通知流向下架，本週全台已擴大後市場蛋品稽查，如果又有新檢出的問題雞蛋，第一時間就會公布。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查《家庭暴力防治法》部分條文修正草案，石崇良會前受訪時再次被問及毒蛋流向。他說，流向調查須由彰化縣衛生局主動掌握，並通知可能受影響的各縣市，由所在地衛生單位進行稽查。彰化目前已按流向逐一要求下架，後續也會加強與農政單位協作。

石崇良說，本週已擴大後市場的稽查 ，除了文雅畜牧場，如果又有新檢出的問題雞蛋，就會第一時間說明跟公布，他指出，今年例行性抽驗已查400多件，現在就是既定常規剩下的50多件稽查之外再擴大。

石崇良強調，目前文雅畜牧場的蛋品，全部都是禁止移動，不准上市，「本來就不該在市面上出現」。食藥署也已公布溯源編號「I47」的蛋品，民眾通通不要吃。

