新北父子檔議員現身新莊競總 齊讚白營主席行動力

國民黨議員陳明義、民眾黨議員陳世軒父子到場致詞。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今（1）日上午於新莊成立新北市長競選總部，除民眾黨要角齊聚外，國民黨新北市議員陳明義、民眾黨議員陳世軒父子也到場聲援。

陳明義致詞時直言，外界質疑「怎麼國民黨的人會出現在這裡」，但看到前中廣董事長趙少康坐在現場，「我有什麼好怕的」。他回憶，第一次見到黃國昌是在公共電視，當時對方仍是學者身分，就已感受到其思維清晰、想法前瞻。

陳明義指出，自己在新北市議會服務28年，看過不少政治人物，但黃國昌的行動力仍讓他「嚇一跳」；前一天還是立法委員，隔天就以市長參選人身分亮相，而且競選內容已準備就緒，展現高度執行力。他也提到黃國昌投入健身、成功減重的過程，認為這正是其強大自律與執行力的具體展現。

陳明義也坦言，政治人物要當「好人」並不困難，真正困難的是在關鍵時刻能否堅持對的事情，「擇善固執」。他直言，外界常說黃國昌「兇」，但那是對事情的堅持，而非情緒化表現。

同樣到場支持的陳世軒則指出，民眾黨創黨主席柯文哲過去的總統競選總部，以及黃國昌的新北市長競選總部，都選在新莊設點，象徵新莊作為新北市「正中心」的戰略位置。

陳世軒表示，自己在議會期間與黃國昌於中央、地方事務上的合作相當順暢，涉及中央層級的問題「不到幾個小時就有回覆、有回應」，充分展現其行動力與效率。他認為，若黃國昌成為新北市長的選項，將會帶來截然不同的治理風格。

對於趙少康到場聲援，陳世軒也解讀，這象徵政黨之間並非只能壁壘分明，而是可以因為共同理念與態度，進行跨黨派合作與相互支持。

