新北父子檔議員現身新莊競總 齊讚白營主席行動力
台灣民眾黨主席黃國昌今（1）日上午於新莊成立新北市長競選總部，除民眾黨要角齊聚外，國民黨新北市議員陳明義、民眾黨議員陳世軒父子也到場聲援。
陳明義致詞時直言，外界質疑「怎麼國民黨的人會出現在這裡」，但看到前中廣董事長趙少康坐在現場，「我有什麼好怕的」。他回憶，第一次見到黃國昌是在公共電視，當時對方仍是學者身分，就已感受到其思維清晰、想法前瞻。
陳明義指出，自己在新北市議會服務28年，看過不少政治人物，但黃國昌的行動力仍讓他「嚇一跳」；前一天還是立法委員，隔天就以市長參選人身分亮相，而且競選內容已準備就緒，展現高度執行力。他也提到黃國昌投入健身、成功減重的過程，認為這正是其強大自律與執行力的具體展現。
陳明義也坦言，政治人物要當「好人」並不困難，真正困難的是在關鍵時刻能否堅持對的事情，「擇善固執」。他直言，外界常說黃國昌「兇」，但那是對事情的堅持，而非情緒化表現。
同樣到場支持的陳世軒則指出，民眾黨創黨主席柯文哲過去的總統競選總部，以及黃國昌的新北市長競選總部，都選在新莊設點，象徵新莊作為新北市「正中心」的戰略位置。
陳世軒表示，自己在議會期間與黃國昌於中央、地方事務上的合作相當順暢，涉及中央層級的問題「不到幾個小時就有回覆、有回應」，充分展現其行動力與效率。他認為，若黃國昌成為新北市長的選項，將會帶來截然不同的治理風格。
對於趙少康到場聲援，陳世軒也解讀，這象徵政黨之間並非只能壁壘分明，而是可以因為共同理念與態度，進行跨黨派合作與相互支持。
其他人也在看
藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應
爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹自由時報 ・ 1 天前 ・ 35則留言
45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四
國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1則留言
預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市
新北市長侯友宜今年底屆滿卸任，民進黨早已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，也預計在2月1日成立競選總部，國民黨卻仍未決定是由台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然出戰。不過，李四川今（31）日中午分享內湖樂活公園夜櫻照，卻突然提及對新北市的未來期望，外界也聯想是否預告將參戰新北市長。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
國民黨29名新任中常委出爐！「這人」竟穩拿千票奪第一 2月4日正式上任
即時中心／廖予瑄報導今（31）日國民黨舉行第22屆第一任中常委選舉。本屆有45位中央委員投入參選，爭奪29席中常委席次。稍早結果出爐，由不分區立委陳菁徽以1,351票奪冠；至於第2名則是中常委曾文培，1,096票；第3名為1,015票的陳俗蓉。29名新任中常委之中，還包括立委羅明才、邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人，並將在下（2）月4日正式就職。民視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果
國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。Yahoo即時新聞 ・ 23 小時前 ・ 59則留言
倒數300天新北三腳督勝敗咫尺！ 蘇巧慧、李四川民調支持度差個位數
2026激烈選區新北市，藍白人選依舊不明朗，原先在民調上站穩優勢的潛在人選李四川，和民進黨提名的參選人蘇巧慧差距越來越近，根據最新民調，兩人支持度相距不到個位數。而近期新北市長侯友宜和國民黨秘書長李乾台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 30則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 18 小時前 ・ 23則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 113則留言
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 65則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 21 小時前 ・ 152則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言