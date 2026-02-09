新北特搜戰力升級！16名新秀完成「師徒授帽」正式成軍

新北市消防局特搜大隊提供

記者蔡琇惠／新北報導

消防工作的執行，不僅是體能與技術的考驗，更是精神與使命的延續！新北市消防局特搜大隊於6日舉辦意義深遠的「新進人員師徒授帽暨授業儀式」。本次共有16名113年消防特考班學員，完成消防署專業訓練後，於今年1月正式分發至新北市消防局特搜大隊，創下新進同仁的人數歷年之最，為特搜團隊注入一劑強而有力的強心針。

特搜大隊針對新進同仁安排自1月26日起安排連續2週(共計80小時課程)之消防專業技能集中訓練，課程包含基本救災戰技、緊急救護技術、裝備器材操作、特種車輛操作、山域事故搜救、SCBA操作暨幽閉恐懼訓練、水域裝備器材操作、公寓火災全情境演練、車禍救助、HPCPR救護等專業訓練，由特搜大隊所屬教官團負責授課，新進同仁於課程結束後，再返回單位由學長(指導老師)針對消防勤業務進行介紹及指導，也持續針對新進同仁進行新式消防體能訓練。

特搜大隊表示，6日辦理「新進人員師徒授帽暨授業儀式」，是消防員職業生涯中的起點，過程由新進同仁呈高跪姿、手捧消防帽，由指導老師親自為其戴上消防帽，並輕拍徒弟肩膀，代表著師傅將毫無保留、無私地傳授各項救災知識與技能，也象徵「專業」與「承擔」的開始，責任已在肩上；這也代表著一份守護的承諾，在未來的救災路上，淬鍊成為獨當一面、守護新北市民的英雄。

消防局專門委員陳勝照向新進同仁勉勵指出，消防的核心價值在於「熱忱、服務、責任」，簡潔的六個字不只是口號，必須建立在「正確的工作態度」之上，只有抱持戰戰兢兢、實事求是的態度，才能具體實現這些價值，確保每一次任務成功以及人員出入平安。