新北特搜秀峰分隊獲贈災勘車 陳崇岳：愛心永續提升救災量能 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

新北市環境多元涵蓋都市、山域及海域，近年來重大災害頻繁，遠雄人壽貿盛營業處長曾妍菁號召同事及客戶，於昨（28）日舉辦聯合捐贈儀式，捐贈災情勘查車1輛予新北特搜秀峰分隊，此次聯合捐贈共有7位善心人士，期盼充實消防救災能量。

曾妍菁亦同時擔任消防局特搜大隊顧問，並長期關心支持消防局，無論是車輛或各式救災裝備，總是當仁不讓。今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件發生後，聽聞秀峰分隊急需1輛4輪驅動災勘車，讓特搜人員可跨越山路落石、泥黃混濁的溪水，平安抵達災區的運輸工具。

此外，曾妍菁也立即奔走同事及客戶們，支持新北特搜秀峰分隊，為消防救災工作上增添一份力量。為表彰曾女士等7人無私奉獻精神，新北市消防局特回贈感謝狀，此次的捐贈以愛心永續為宗旨，讓新北市特搜隊在各式大小災害能夠快速、平安抵達災區。

「非常感謝此次7位捐贈者的愛心，以永續為出發點，慈悲精神讓人深深感動。」新北市消防局長陳崇岳表示，秀峰特搜分隊除擔任消防局特搜先遣小組外，也是本局的水域救援專隊，執行多起水域救援勤務。

陳崇岳也強調，除感謝捐贈者的大力相助與支持，消防局將秉持讓愛心永續流傳的精神，不斷精進自身的救援能力，服務更多有需要幫助的市民，維護市民安全。

照片來源：新北市政府消防局提供

