新北特搜36小時不間斷救援演練 全面接軌國際救災能力
記者蔡琇惠／新北報導
新北市消防局於昨（17）日起至今（18）日，假汐止區保長坑訓練中心辦理本年度特搜部隊36小時不間斷救援訓練，模擬發生大規模城鎮級別地震災害，導致多棟建築物倒塌及多名傷患受困，搜救人員需要動員應對各類救援，並藉機加強新進特搜人員救援能力，檢視本市特搜隊伍應對各項搜救行動之流程。
新北市消防局指出，新北市特搜部隊於110年通過消防署國際搜救隊伍救災能力分級制度標準，能在嚴重震災後缺水缺電，人力物資缺乏且資訊不明等眾多不利因素之災區，持續不間斷救災並有效分配救災資源，爭取救援時效。上述能力分級制度並非久遠有效，需通過認證隊伍持續精進救援技術，始能通過每5年1次之複測。
消防局提到，新北特搜部隊預計在明（115）年6月進行複測，為強化各組別作業協調能力，將透過最新評測標準，利用實際建築物環境進行演訓，促使搜救人員熟捻各類救援技術及後勤、管理、醫療等不同專業編組之橫向聯繫運作。相信日後再次面對大規模災害，更能提高搜救人員信心，強化整體救援作業效率。
新北市消防局陳崇岳局長表示，新北市長期秉持「勤訓精進」原則，不斷推展各類訓練，充足軟硬體設備，提升搜救人員專業能力；更主動跟進國內外專業救援技術標準，提高搜救人員專業水平，只求在任何危急時刻能立即保護市民生命財產安全，完善美好新北市的願景。
