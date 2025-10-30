新北特教助理員假日未支薪 戴瑋姍促依法給付保障權益

（記者陳志仁／新北報導）關心特教助理員薪資問題！新北市議員戴瑋姍30日在市政總質詢時指出，新北市時薪制的特教助理員於國定假日未支薪，嚴重影響其工作權益；由於工作內容日益複雜及繁重，卻沒有獲得薪資保障，導致特教助理員嚴重流失、應聘困難，最終將影響特教生的受教權，造成惡性循環。

圖／新北市議員戴瑋姍30日在市政總質詢時指出，新北市時薪制的特教助理員於國定假日未支薪，嚴重影響其工作權益。（戴瑋姍臉書）

戴瑋姍表示，「該支薪就支薪」，國教署已經於今年十月函文明示，時薪制特教助理員適用勞基法第37條國定假日應支薪之規定，新北市應該跟上勞工法規；為避免各級學校觸法，新北市政府教育局應該落實勞基法，不得苛扣特教助理員薪資，並提升工作誘因，健全教育現場的勞動條件。

圖／國教署已經於今年十月函文明示，時薪制特教助理員適用勞基法第37條國定假日應支薪之規定。（新北市議員戴瑋姍提供）

新北市長侯友宜立刻應允，一切按照勞基法，給予時薪制特教生教保員合理待遇，讓辛苦的老師得以被保障；教育局長張明文補充，將普查新北學校，確認時薪制的特教助理員，皆能獲得國定假日給薪。

