新北特教家庭日登場 動物互動療癒親子情感

新北市教育局今（16）日舉辦第13屆「特教家庭日公益活動」，今年以「動物森活 家倍幸福」為主題，邀集80組、近400位親子齊聚新竹縣綠世界生態農場。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（16）日舉辦第13屆「特教家庭日公益活動」，今年以「動物森活 家倍幸福」為主題，邀集80組、近400位親子齊聚新竹縣綠世界生態農場，在大自然懷抱中透過動物互動與親子體驗，學習自我覺察與合作表達，促進家庭情感連結。

活動現場洋溢著笑聲與感動，特教家庭在生態導覽員帶領下與羊駝、樹懶等動植物近距離互動，感受自然的療癒力量。參加活動的特教生小宥表示，這是他第一次參加大型戶外活動，開心在創作課程中主動分享作品，表示「這是我開心的顏色」。

廣告 廣告

教育局長張明文表示，新北市長期關注特教學生的全人發展與家庭支持，強調教育不只在課堂，更延伸到家庭與生活現場，讓每個孩子都能在被理解與被接納中綻放自信。

教育局補充指出，特教家庭日舉辦至今已有數千組家庭參與，這不僅是一場親子共遊，更是一堂融合教育與情感的生命課，希望透過自然探索與情緒學習，讓孩子學會表達、包容與欣賞，也讓家庭關係更緊密。

更多中時新聞網報導

諾貝爾計畫 陳培哲促重拾文化信心

高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫

方馨為戲剃度 唐美雲剪第一刀