新北特教家庭齊聚綠世界 親子共遊動物森活好幸福

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府教育局今（16）日舉辦一年一度的「特教家庭日公益活動」，以「動物森活 家倍幸福」為主題於新竹縣綠世界生態農場展開；活動邀80組特教家庭、近400位親子參與，透過自然生態體驗、親子互動課程與動物陪伴，促進家庭情感連結，創造溫馨又充滿教育意義的假期。

圖／新北市政府教育局今（16）日舉辦一年一度的「特教家庭日公益活動」。（圖／新北市政府教育局提供）

教育局長張明文表示，新北市長期推動特教學生的全人發展與家庭支持，此次活動感謝微星科技、臺灣大車隊、台灣樂活協會、中華民國自閉症基金會及綠世界生態農場等企業與團體共同響應，展現ESG與SDGs永續行動，為特教家庭帶來有意義的支持；強調「教育不只在教室，更要走進生活現場，讓每個孩子都能感受到理解與接納，勇敢展現自信。」

活動現場洋溢感動與歡笑，首次參與的小宥（化名）在創作課中克服害羞，主動分享作品並說，「這是我開心的顏色！」母親感動地直呼孩子跨出第一步，就是最珍貴的成長；小晞（化名）雖行動不便，仍參與音樂課程並與同學合拍樂曲，完成後獲現場熱烈掌聲，父親感動表示，「這份笑容就是最珍貴的禮物。」

在陽光灑落的園區中，特教家庭由生態導覽員帶領與羊駝、樹懶等動植物互動，享受自然的療癒力量，午餐時，親子席地共享餐點與笑聲，溫暖氛圍與幸福笑容充滿綠世界每個角落；教育局說，特教家庭日自開辦以來，已有數千組家庭參與，活動是親子共遊，更是生命教育的重要體驗，未來將持續結合企業資源，打造友善共融的學習環境，讓每位特教學生與家庭都能在愛中成長、家倍幸福。

