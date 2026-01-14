新北特教生畫恐龍 咖啡館變藝廊

目前就讀新北市光仁中學特教班的郁昕，從小被診斷出自閉症，經常坐不住，但一拿起畫筆，卻能連續畫上3個小時，尤其擅長畫恐龍，他的父母為他在新北市土城區中央路開設「恐龍畫食」文創複合式簡餐咖啡館，店內擺滿了他的創作及文創商品。父母擔心他未來的出路，將畢生的積蓄全部投入，只希望孩子能走出一條屬於自己的路。

郁昕的父親郁浩華原本從事補教業，母親施惠萍則是新店耕莘醫院護理師，兩人育有2子，老大正常，但老二郁昕在2歲時被醫生診斷出自閉症。

施惠萍坦言，當下內心一堆問號「為什麼？」從否認到不情願接受、再到決定陪伴，是一條看不見盡頭的路。

父親為照顧孩子離開補教業，到郁昕就讀的新店廣興分校擔任校工，只為能多看到孩子、多陪伴孩子的學習；母親也從醫院端轉到外展單位，讓自己的工作更有彈性。

施惠萍表示，郁昕坐在椅子上大概不會超過10分鐘，但在小學3年級時，她有次與朋友喝咖啡，郁昕又開始走動，這時友人拿了紙筆給他，原只是想安撫一下，沒想到他竟然坐下來靜靜地畫了一下午。她彷彿發現新大陸，回到家裡立刻衝去書局買了一大疊畫紙和彩色筆，讓郁昕盡情畫畫。

施惠萍想找老師教，又怕被框架綁住，幸好遇到希望共好發展協會理事長呂蓮華，人稱Co Co老師。在老師的調教下，郁昕的創作走向多元，但他最愛的還是恐龍，從哥吉拉到迅猛龍、翼龍、雷龍、腕龍都能畫得維妙維肖。

社會局長李美珍表示，郁昕的恐龍畫作連續幾屆獲得「愛在畫中」優選，去年底第28屆的畫作「搶菇世代」描繪眾恐龍爭搶蘑菇，還成為今年桌曆3月份的主題，非常有才華。