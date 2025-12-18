新北特種搜救隊36小時不間斷演訓 強化震災救援戰力

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府消防局12月17日至18日，在汐止區保長坑訓練中心辦理年度特種搜救隊36小時不間斷的救援訓練，模擬發生城鎮級大規模地震災害，造成多棟建築物倒塌及多名傷患受困情境，全面驗證特搜部隊於長時間、高壓力環境下的應變與救援能力。

圖／新北特種搜救隊36小時不間斷救援演練。（新北市政府消防局提供）

本次演訓動員多組搜救人員，實際操作建築物倒塌搜救、傷患定位、破壞與支撐、後勤補給及醫療處置等各項任務，藉此強化新進特搜人員實務經驗；同時檢視新北市特搜隊伍在面對複合型災害時的指揮調度、跨組別協調與整體作業流程，確保災害發生時能迅速投入救援。

消防局指出，新北市特搜部隊已於110年通過消防署國際搜救隊伍救災能力分級制度認證，具備在嚴重震災後缺水、缺電、人力與物資不足，且災區資訊不明等不利條件下，持續不間斷執行救援任務並有效分配資源的能力；該制度需每5年接受複測，才能維持認證資格，預計於115年6月接受再次評測。

為因應即將到來的複測，消防局持續依最新評測標準規劃演訓內容，透過實際建築物環境操作，強化搜救、後勤、管理及醫療等不同專業編組的橫向聯繫與協同運作，使隊員能熟稔各類救援技術與流程，全面提升整體應變效能。

消防局長陳崇岳表示，新北市長期秉持「勤訓精進」原則，持續推動各項專業訓練，充實軟硬體設備；並主動接軌國內外專業救援技術與標準，只為在任何危急時刻，都能即時守護市民生命財產安全，打造更安全、更具韌性的宜居新北市。

