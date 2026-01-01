新北犬貓絕育補助今日開跑 動保處提醒沒結紮最高罰5萬

248250101a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市犬貓絕育補助自今（115）年元旦起正式開放申請，設籍新北的市民或從市府動物之家認養毛寶貝的家庭，帶毛孩到合作醫院完成手術就能領補助。公犬貓每隻補助600元、母犬貓1200元，如果是認養或流浪犬貓，補助則提高為公1000元、母2000元。動保處提醒，絕育除了領補助減輕負擔，更能預防生殖系統疾病並降低攻擊性。

動保處提醒，日前新北市樹林區發生法國鬥牛犬棄養案件，飼主遺棄犬隻後拒絕領回，經查發現犬隻未絕育且未定期施打狂犬病疫苗，違反相關法規。動保處依規分別裁處未絕育5萬元、未施打疫苗3萬元，並加計棄養行為3萬元，合計重罰11萬元。動保處指出，去年已裁罰66件未絕育案件，呼籲飼主確實履行照顧與防疫責任，避免受罰。

為有效控制流浪動物數量，新北市積極推動絕育與飼主責任宣導，根據農業部調查，新北遊蕩犬數量已從111年的10920隻下降到9982隻，成功抑制流浪動物增加。動保處強調，透過絕育手術不只能提升動物福祉、降低犬隻間的衝撞，更能有效控制流浪犬數量趨勢，讓居住環境更加安全，避免不必要的社會衝突。

想領取補助的飼主務必留意細節，申請時須提供身分證照片、寵物認證卡、完整的術前術後對比照片，且寵物登記證明書上要清楚載明狂犬病疫苗施打日期與犬牌號碼。動保處提醒，如果檢附資料不齊全將無法順利撥款，飼主帶毛寶貝去手術時要特別留意相關規範，建議先上系統確認文件，以免影響申請權益。

新北市動保處最後叮嚀，絕育補助自今日起受理申請，飼主應依照規定確實履行毛寶貝的絕育與防疫責任。透過市民與政府共同努力，不僅能讓遊蕩犬數量維持穩定下降，對寵物健康與整體社會福祉也都有正面幫助。期盼大家都能把握今年的補助機會，及早為家中毛孩完成絕育，共同成為愛護動物的好飼主。

照片來源：新北市政府動保處提供

