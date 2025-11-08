新北犬貓絕育補助延長受理 飼主把握機會替毛寶貝健康加分

▲狗狗在第1次發情前絕育、罹患乳腺瘤機率不到10％。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為鼓勵市民落實寵物絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處原訂114年9月30日截止受理「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，宣布延長受理期限至114年11月28日下午5時，請飼主把握最後機會及早為毛寶貝絕育，守護毛寶貝健康又響應動保政策，申請方式請至新北市動物絕育管理系統網站，申請絕育補助網址為https://www.neuter.ntpc.gov.tw/。

廣告 廣告

▲貓咪6月齡前絕育、罹患乳腺瘤機率於10％以下。

為犬貓絕育的好處不僅能有效防止他們任意繁殖、減輕發情期噪音等飼主照護壓力，更能降低乳腺瘤、子宮蓄膿、前列腺肥大及睪丸腫瘤等疾病風險，是守護毛寶貝健康的重要一步。新北市自推行絕育補助以來，114年起至今已有2820件犬貓絕育補助申請案，顯示市民支持並高度重視動物福利。

依據「114年新北市家犬貓絕育補助申請須知」，家犬貓絕育補助為公犬貓每隻600元，母犬貓每隻1,200元；遊蕩犬貓及愛心認養補助則分別為公犬貓每隻1,000元和母犬貓每隻2,000元，市民可至簽約合作動物醫院辦理手術，再透過動保處線上絕育補助系統申請，補助延長線上申請受理期限至114年11月28日下午5時、家犬貓及公立動物之家可經由紙本申請，市民可把握機會申請。更多補助申請資訊、合作醫院名單及注意事項，可至「新北市動物絕育管理系統」官網查詢。

新北市動保處表示，補助對象為設籍新北市且已完成寵物登記與晶片植入之犬貓，犬隻須施打該年度狂犬疫苗。飼主可至動保處公告之合作動物醫院辦理絕育手術，並由醫院協助申請補助，手續簡便、安心便利。動保處提醒，絕育手術屬專業醫療行為，請飼主選擇合作動物醫院辦理，並依照新北市動物絕育管理系統下載專區的須知辦理(請詳閱並符合規範予以核准)，依照獸醫師指示做好術前檢查與術後照護，以確保寵物安全康復。