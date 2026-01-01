新北犬貓絕育補助開跑 最高2000元

新北市動保處宣布，自民國115年1月1日起，只要設籍新北市民眾或認養新北市動物之家的犬貓，帶犬貓至動保處合作動物醫院施作絕育手術並提出申請，公犬貓每隻補助600元，母犬貓每隻補助1200元；動物之家認養的犬貓及流浪犬貓，公犬貓每隻補1000元、母犬貓每隻補助2000元。

動保處指出，曾接獲樹林區民眾通報拾獲1隻法鬥犬，飼主經通知仍未領回，且該犬隻未完成絕育、未施打1年內狂犬病疫苗，依《動物保護法》及《動物傳染病防治條例》，總計裁處該飼主11萬元罰鍰。114年裁罰總計66件犬貓未完成絕育案件，呼籲飼主應依規定確實履行毛寶貝絕育、防疫及照顧責任。

動保處表示，為有效控制流浪動物數量問題，鼓勵民眾帶家中犬貓施作絕育手術，不僅可降低生殖系統方面疾病，也可降低攻擊性行為、人犬衝突等問題。

此外，依據農業部公布每2年調查流浪犬隻數量，新北市自111年遊蕩犬隻1萬920隻下降為9982隻，顯示在推動犬貓絕育及飼主責任宣導政策下，已抑制遊蕩犬數量呈穩定趨勢，讓居住環境更加安全，也能提升動物福祉，降低犬隻間掠食等問題。