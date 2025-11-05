新北犬貓11月起打狂犬病疫苗抽新北幣

《圖說》動保處於12月底前已規劃舉辦14場免費巡迴注射場次。〈動保處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市動保處為鼓勵飼主帶毛寶貝完成預防注射，即日起至12月31日帶毛寶貝施打狂犬病疫苗並於臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tpc58801完成指定任務即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會，於12月底前已規劃舉辦14場免費巡迴注射場次，地點詳見網站公告https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/Post/7753網站公告。此外，11月29日於板橋車站站前廣場舉辦毛寶貝幸福耶誕趴，現場提供免費狂犬病預防注射外，也有免費義診、寵物市集等精彩活動。

動保處長楊淑方表示，台灣為狂犬病疫區，狂犬病主要由確診動物的唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病，預防方式記得「二不一要」-不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，要為家中犬貓「每年」補強狂犬病疫苗。滿3個月齡以上犬貓、經注射狂犬病疫苗逾1年以上的犬貓，以及食肉目動物白鼻心、雪貂、浣熊等應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射。

《圖說》分享毛寶貝與114年狂犬病頸牌合照即可抽新北幣500點。〈動保處提供〉

她說，新北市積極推廣狂犬病防疫工作，推廣項目包含於8個動物之家提供疫苗注射、每月2次於新北10偏鄉行政區舉辦動物行動醫療站、每月免費巡迴注射場等活動，另外鄰里揪團30隻以上即可透過里長向動保處申請社區駐點疫苗施打、寵物登記或絕育服務，推廣正確動物保護觀念。

《圖說》滿3個月齡以上犬貓應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射。〈動保處提供〉

此外，動保處為鼓勵飼主帶毛寶貝完成預防注射，即日起至12月31日帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，並於動保處粉絲專頁貼文處分享毛寶貝與114年狂犬病頸牌合照(需有6碼頸牌編號且施打日期為114年11月1日後)，即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會，總獎金10萬元，中獎名單將於115年1月2日公布。

《圖說》犬貓皆應完成晶片植入及寵物登記。〈動保處提供〉

楊淑方強調，毛寶貝的狂犬病疫苗應每年注射，違者可依據動物傳染病防治條例第13條處新臺幣3萬至15萬元罰鍰。狂犬病防疫刻不容緩，如有收到狂犬病簡訊或郵件通知，務必帶家中犬貓完成注射。疼愛寵物最佳表現，就是每年攜帶寵物注射疫苗、不接觸野生動物、不棄養寵物，請民眾用行動展現愛寵物。