新北犬隻管理宣導 見效

工廠犬調查。（圖：新北市動保處提供）

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養管理情形，新北市動保處於二月開始「一一四年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量調查」，調查分成兩部分，針對林口、淡水、新店、汐止及泰山等五個人犬衝突熱區，進行遊蕩犬調查與里長民意訪查。

新北市動保處表示，針對於三重、中和、新莊及樹林等工廠密集區域之工廠飼養犬，進行「三合一」調查。結果顯示，五區中約百分之七十三的里長對犬貓飼養之相關法規有基本認識，百分之六十八知曉遊蕩犬ＴＮＶＲ政策；而四大工廠密集區之工廠飼養犬，其「三合一」覆蓋率皆高達百分之九十五以上，可見政策宣導成效良好。

為精進遊蕩犬管理，掌握遊蕩犬的數量、分佈與潛在風險，動保處已於一一三年在瑞芳、平溪、雙溪及貢寮四區進行調查；今年選擇在林口、淡水、新店、汐止及泰山五個行政區，共一百九十五個里進行調查，盤點當地遊蕩犬數量、絕育比例等等，並透過里長問券訪查，蒐集民眾對犬隻管理政策的意見。

根據調查成果顯示，部分地區仍需持續加強遊蕩犬管理，動保處將繼續結合民間與地方力量，與相信動物協會合作協助捕捉遊蕩犬貓絕育，並與各里里長在社區及偏鄉共同辦理絕育活動，以多元合作方式持續提升犬貓管理效能。

工廠犬的管理也是此次調查重點，許多工廠為了安全防護或驅趕其他動物，飼養犬隻當警衛犬，但犬隻可能因繁殖問題或管理不善而成為遊蕩犬。因此，今年選定新北市工廠數最多的四區，三重、中和、新莊及樹林進行調查，約有一萬一千間工廠。

透過該次調查盤點工廠犬隻的「三合一」－寵物登記、絕育與狂犬病疫苗接種情況，結果顯示四區共計四百六十九隻工廠犬，其「三合一」覆蓋率達百分之九十五以上，成效良好。未來可重新配置資源，以提升整體政策成效與執行力。