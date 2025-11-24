新北狠心母摩鐵悶死2子女 上訴遭駁回無期徒刑定讞

新北市一名女子去年在汽車旅館殺害2名9歲與6歲兒女，一審遭判處2個無期徒刑，案件上訴二審女子辯稱自己先餵藥才下手「手段不兇殘」，今遭駁回維持一審原判定讞。

最高法院。（圖／資料畫面）

回顧此案，嫌犯蘇姓女子（38歲）有吸毒習慣，失業後仍持續吸毒導致生活困頓，去年5月14日上午7時許，在新北市中和區一間汽車旅館讓自己親生的2名9歲女兒及6歲兒子，喝下混有安眠藥的水，9時許不顧女兒掙扎將她掐死，再拿枕頭將兒子悶死，遭警方依殺人罪嫌移送新北地檢後起訴。

廣告 廣告

新北地院一審法官認為，蘇女持續吸毒放任自己心情低落，下藥並趁子女熟睡無力抗拒痛下殺手，且失業後未積極找尋工作仍繼續買毒施用，經濟上仍然受親友與社福單位支援，顯見並非窮困而犯行，依犯下二個成年人故意殺害兒童罪，各判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，蘇女辯稱她先餵2個孩子吃安眠藥再殺害「手段並不凶殘」，高院認為蘇女讓年幼子女喝下混有安眠藥的水，目的是下手過程不要驚醒子女，已及為了更容易實行殺人犯行，但蘇女行兇過程中子女均曾甦醒掙扎，蘇女稱「手段並非凶殘應量處更輕刑度」不足採信。

高院認為蘇女請求執行有期徒刑30年，但一審判處2個無期徒刑，依法只執行1個量刑並無不當，駁回上訴維持原判；案件再上訴最高院，最高法院認為原審判決量刑並無不當，駁回上訴維持無期徒刑褫奪公權終身判決全案定讞。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

苗栗隨機殺人案檢方火速偵結 起訴求處無期徒刑

法官函查保母姊妹復歸社會可能性 剴剴案二審12/22辯論終結

退休刑警開槍殺人一審判無期 二審改口認罪判決出爐