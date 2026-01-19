新北狼父性侵猥褻578次「噁訊逼愛愛」繼女悲喊：我不是你老婆

社會中心／新北報導

新北市一名狼父對繼女猥褻多達573次。（示意圖，非當事者／翻攝自Pexels）

新北市一名A男自2017年起，趁妻子工作繁忙，長期對當時僅讀小學四年級的繼女（B女）伸出狼爪。A男以斷絕生活照顧為要脅，4年內強行猥褻繼女達573次。B女雖曾吶喊「我是女兒不是老婆」仍無法阻止獸行。法院一審依加重強制性交等罪重判A男12年，二審駁回其上訴與交保聲請。

根據判決書指出，A男與B女母親婚後同住在新北市新莊區。由於B母工作繁忙經常不在家，B女的日常生活起居多由A男照料。豈料A男竟濫用繼父權勢與長輩信任，自2017年9月、B女就讀小學四年級起，趁B母外出之際，不顧B女推拒與哭泣，每週約3次強行撫摸B女胸部及私處，甚至以生殖器磨蹭B女下體。直至2021年4月B女升上國中，猥褻次數累計高達573次。此外，A男更在2020年底至2021年初，5度強迫B女為其進行X交。

檢警調查發現，A男長期透過通訊軟體LINE對B女進行言語騷擾與精神控制。對話紀錄充斥不堪入目的內容，A男曾傳送生殖器照片，甚至抱怨B女不願配合「愛愛」。當B女憤怒回應「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚」並要求他走開時，A男竟惱羞成怒威脅「去死好了」、「妳吃住去找媽媽不要找我」，利用經濟優勢與生活照顧作為籌碼，迫使年幼的B女屈服隱忍。

B女證稱，曾試圖向母親求救，但A男短暫搬離後又返家，讓她感到絕望。直到2021年暑假，B女搬往阿姨家居住，在親人關懷下才崩潰吐露真相。阿姨驚見外甥女手機內的噁心對話，立即協助報警。庭訊時，A男矢口否認犯行，辯稱是B女交男友、不服管教才挾怨報復，甚至辯解露骨訊息是「誤傳」或玩笑。只是法官檢視輔導紀錄與親屬證詞，認定A男對話充滿性暗示與佔有慾，顯然逾越倫常，且犯後毫無悔意。

一審法院認定A男惡性重大，依573個強制猥褻罪及5個強制性交罪，合併判處有期徒刑12年。A男不服上訴高等法院並請求交保，並透過律師稱「交保後才有機會對B女賠償」。二審法官認為，A男在一審時就是經通緝到案，且自稱目前居無定所，有高度逃亡可能也有再犯風險，為了保護B女身心健康與心理感受，因此駁回其上訴與交保聲請。

