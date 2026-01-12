新北猛男持雙刀街頭暴走！衝撞警車引爆槍戰 6警急壓制

昨日晚間7時58分，新北市金山區環金路與中正路口發生一起街頭持刀攻擊事件。44歲翁姓男子駕駛黑灰色皮卡車，突然在超商前下車，雙手持刀在馬路上徒步攔車，作勢攻擊過往車輛，造成多輛汽機車被迫停下，現場民眾陷入恐慌。

金山警分局接獲通報後，立即啟動快打機制，派遣大批警力趕赴現場。翁男見警方到場，隨即棄刀跳上車輛，往濱海公路方向逃逸。追捕過程從金山一路延伸至萬里，期間翁男多次做出危險駕駛行為，包括數度迴轉、倒車，甚至直接衝撞前方攔截的巡邏車。

面對失控場面，員警對空鳴槍示警，最終在萬里區台二線頂社路口成功攔截。由於翁男具有健身背景，體格壯碩，警方出動6名警力才順利將其壓制。過程中翁男激烈反抗，造成5名員警輕微擦挫傷，連督勤的秘書室主任劉凱楓也加入壓制行列，差點遭其咬傷。

警方在翁男車內查獲俗稱喪屍煙彈的毒品，經試劑初步快篩，「依托咪酯」呈陽性反應。翁男神色有異、精神狀態不佳，但拒絕接受毒品唾液快篩，警方依規定製單開罰。

翁男身分曝光後引發關注。據了解，他經常出沒北部夜場、派對及廟會活動，擁有「猛男界RAIN」稱號，曾一年演出高達600場。其社群網站充滿健身及表演照片，經常展示胸肌腹肌，對身材相當自信。

被逮後，翁男在分局內胡言亂語，拒絕配合製作筆錄，甚至當場脫衣秀肌肉，讓偵辦人員傻眼。警方已通知家屬到場協助，全案將朝妨害公務、恐嚇公眾、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

