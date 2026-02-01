新北猴硐貓公所重新開張 動保處：將再票選貓所長

（中央社記者王鴻國新北1日電）新北猴硐貓公所因委外經營單位提前解約，今天終有動保團進駐而重新開張；動保處表示，首任所長橘貓「銅鑼燒」早被人認養走，將再票選新所長以利推展貓村認養照護工作。

新北動保處表示，猴硐是CNN評選為世界六大賞貓景點，但因近年積極與志工合作透過推動TNR（捕捉、絕育、回置）措施後，使族群逐步減少回歸合理規模，有媒體報導貓村面臨滅村。

動保處說明，由於近來天氣冷，貓咪各自尋找地點避寒，再加上貓公所停止運作3到4個月，因此，貓口仍待清查，但初步了解，總貓口仍在60隻以上。

動保處表示，當地長期有動保團體、當地愛心人士照護，動保處救援治療及照顧不間斷；台灣防止虐待動物協會也受委託，今天接手經營「貓公所」，負責照護戶外及送養所內的貓咪。

動保處表示，貓隻數量增減並非單一因素所致，為長期動物保護政策與自然族群變化的結果；而首任貓公所所長橘貓「銅鑼燒」早被人認養走，未來將再票選新所長，除藉此讓貓公所持續經營貓咪認養小棧、送養照護貓咪外，也將持續推廣認養不放養等動保觀念。（編輯：陳仁華）1150201