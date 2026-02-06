新北猴衣帽間被抄了！兄弟檔拍短影音狂賣假精品 每月營收上看400萬

刑事局破獲新北市一對吳姓兄弟檔大量購入假冒精品，對外販售。（圖／翻攝自當事人IG、翻攝畫面）

刑事局智慧財產權偵查大隊主動偵查發現，有網路賣家在IG上大量販售國際精品「MONCLER」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等知名品牌，但實際上卻全是假貨。警方獲報後也立即組成專案小組偵辦，掌握吳姓兄弟經營仿冒精品店，主打「包退包換」，更囂張直接貼出自己前往廣州帶貨的影片，強調「絕對真品」，但實際販售價格卻幾乎「打到骨折」，原價30萬元的真品愛馬仕包包，售價僅要5000元。據悉，其每月營收粗估上看400萬元，侵權市值高達2億餘元。

廣告 廣告

據了解，25歲的吳姓男子與其23歲的弟弟2人一起成立翰昇與向川服飾店，但2人所進貨品全是從中國廣州來的各式「大牌精品」，小到吊飾、香水，大到鞋子、包包、衣物、皮帶等，其每件對外販售價格從900元至5000元不等，主打「保證正品」、「包退包換」，但每件進貨成本僅有對外販售價格的三分之一。

吳男在網路上大量購買IG廣告，鎖定新北市蘆洲區的8+9作為主要客群，兄弟檔每月營收粗估上看400萬元，其至少從2021年初經營到現在，5年營業額至少破億，侵權市值2億餘元。

而吳男為了降低成本，甚至打出「獨家限定款」，明知該品牌並未出過相關服飾，卻把自行打樣的衣物送往中國大陸，印上想要的大牌「Logo」，搖身一變成「獨家限定款」對外販售。

刑事局破獲新北市一對吳姓兄弟檔大量購入假冒精品，對外販售。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後也在去年6月間前往查緝，於新北蘆洲等3個倉庫查扣大量精品，共計查扣IPHONE手機9支、筆記型電腦1台、存摺4本、電磁紀錄1批及仿冒精品4,607件，涵蓋17個國際知名品牌。經相關商標權利人辨識真偽，確認全數為仿冒品。全案依違反商標法罪嫌移送新北地檢署偵辦。但警方去年才剛抓完吳男在內等15人，實際打開IG卻仍可以發現吳男仍在帳號上繼續經營販售。

刑事警察局呼籲，消費者切勿購買來路不明之商品，以免權益受損；同時也提醒民眾勿心存僥倖販售仿冒品，觸犯刑責。刑事警察局將持續加強查緝侵害智慧財產權案件，展現政府打擊不法、保障商標權人及消費者權益之決心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

辛酸老師2／學校無視學生帶刀上課、作勢毆打老師 校長竟曾扣癌童善款

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費