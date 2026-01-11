新北獎勵造林！山坡地0.1公頃即可申請 4月底截止

因應氣候變遷與全球減碳趨勢，新北市政府農業局積極推動「為地球種下一棵樹—一百萬人種百萬樹」行動，並配合中央「獎勵輔導造林辦法」，鼓勵市民加入植樹行動。目前新北市森林覆蓋率穩定維持在76%，成為北台灣關鍵的生態綠肺。

115年度申請獎勵造林至4月30日止，可向土地所在地之區公所申請。圖為萬里區造林情形 。（圖／ 新北市農業局 提供）

新北市山林廣闊，透過長期、系統性的植樹與造林政策，結合民間團體與社會力量共同響應。綿延的山林不僅營造良好自然環境，孕育多樣原生樹種與野生動物棲地，也肩負涵養翡翠水庫水源的重要功能，共同守護生物多樣性。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市持續與北台7縣市共同推動「為地球種下一棵樹—一百萬人種百萬樹」行動，同時配合中央縮短獎勵輔導造林年限的新制，活化森林經營與木竹資源利用，並逐步建構林下經濟發展模式，讓民眾參與造林更即時、更有感，兼顧生態保育與在地發展。

森林不僅營造良好自然環境，同時也孕育出多樣原生樹種與野生動物棲地。（圖／ 新北市農業局 提供）

新北市政府農業局提醒，有意申請獎勵造林者，若土地位於山坡地，最小面積需達0.1公頃；平地則需0.3公頃以上。115年度起，申請案件受理時間為每年1月1日至4月30日止，民眾可向土地所在地之區公所申請。

新北市政府農業局表示，期待透過森林形成穩定的自然碳匯，並以「為地球種下一棵樹—一百萬人種百萬樹」行動，促進更多市民與企業參與植樹行動，為地球種下希望，攜手打造具備氣候韌性與生態共榮的新北永續城市。

新北市森林覆蓋率穩定維持在76%，綿延山林可提供野生動物休憩 。（圖／ 新北市農業局 提供）

