新北獲贈高劑量流感疫苗 65歲以上長者免費接種

台灣疫苗推動協會捐贈一千劑高劑量流感疫苗予新北市由衛生局長陳潤秋代收感謝。（圖：新北衛生局提供）

▲台灣疫苗推動協會捐贈一千劑高劑量流感疫苗予新北市由衛生局長陳潤秋代收感謝。（圖：新北衛生局提供）

新北衛生局今（十五日）獲台灣疫苗推動協會捐贈一千劑高劑量流感疫苗，提供六十五歲以上長者免費接種。凡自去（一一四）年十月一日後尚未施打者可攜帶健保卡就近前往二十九區衛生所接種，符合資格的長者宜儘早完成，提升保護力。

捐贈儀式由協會理事長李秉穎出席，衛生局長陳潤秋致贈感謝狀，感謝協會關懷高齡族群。李秉穎表示，高劑量疫苗專為長者設計，含有標準劑量四倍抗原，可誘發較強免疫反應，提供比一般疫苗更高保護力，有效降低流感併發症與住院風險，安全性與一般疫苗相近。

陳潤秋指出，流感對高齡族群可能引發嚴重併發症，接種是最有效預防方式，提醒家人與照護者協助長者儘速施打確保健康。感謝協會公益捐贈展現社會責任，讓更多長者受惠於加強型疫苗。依疾管署監測，國內流感疫情預估今年一月下旬進入流行期，春節前後達高峰，疫苗接種約需二週才能產生保護力，目前五十歲以上、學生及幼兒等高風險族群，仍可至新北市各區衛生所或合約院所完成接種。