新北獲贈高劑量流感疫苗 65歲以上長者免費接種





新北市政府衛生局今(15)日獲台灣疫苗推動協會捐贈1,000劑高劑量流感疫苗，提供65歲以上長者免費接種。凡自114年10月1日後尚未接種流感疫苗的長者，可攜帶健保卡就近前往29區衛生所施打。符合資格的長者可儘早接種，以提升自身保護力。

捐贈儀式由台灣疫苗推動協會理事長李秉穎出席，衛生局長陳潤秋致贈感謝狀，感謝協會關懷高齡族群健康。李秉穎理事長表示，高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，可誘發較強的免疫反應，提供比一般流感疫苗更高的保護力，對免疫力較弱的長者尤為重要，國際臨床研究亦證實，高劑量流感疫苗可有效降低流感相關併發症與住院風險，安全性與一般流感疫苗相近。

陳潤秋局長表示，流感對高齡族群可能引發嚴重併發症，接種疫苗是最有效的預防方式，特別提醒家人及照護人員協助長者儘速完成施打，確保長者及周圍群體的健康。同時感謝台灣疫苗推動協會的公益捐贈，展現社會對高齡者的關懷與責任，讓更多長者能受惠於加強型疫苗的保護力。

依據疾管署監測資料，國內流感疫情預估將於1月下旬進入流行期，並在春節前後達到高峰。疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，目前50歲以上、學生及幼兒等高風險族群，仍可至本市29區衛生所或合約院所完成流感疫苗接種。更多接種資訊，請至新北市政府衛生局網站查詢，路徑:本局網站>機關業務>疾病管制>新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢。

