新北獲「透明晶質獎」殊榮 經發局市政會議獻獎分享榮耀





新北市經發局在廉能治理與便民創新的持續不懈，獲得今(114)年法務部廉政署第3屆透明晶質獎「整體廉能作為」類特優機關殊榮，經發局長盛筱蓉今（3）日代表於市政會議獻獎，將此廉能最高榮譽獻給市府團隊與全體市民共享榮耀。市長侯友宜表示，經發局以全國最優秀的評選成績脫穎而出，是公部門透明廉能的標竿，展現新北市在推動公開透明與誠信施政上的卓越成果。

經發局長盛筱蓉表示，廉能是政府的根本價值，透明則是城市的核心競爭力。此次獲獎代表中央對經發局推動「誠信政府、深化廉政文化、落實便民服務」的高度肯定。

經發局長期致力於優化行政流程、加速落實投資，並以「公開透明、誠信為本」為旨，建立公開透明的制度機制，積極推動三大廉能與便民的創新措施，包含「招商一條龍」的便民措施協助企業投資，透過專人專案協助、投資環境資訊公開、確保行政程序透明，讓企業清楚掌握進度。

經發局強調，透明晶質獎全國僅有5個機關獲頒此特優殊榮，評核委員高度肯定經發局在資訊透明、企業交流及誠信治理上的表現。未來將持續秉持「廉能、專業、服務」的核心精神，打造最值得信賴的投資與生活環境，實現「廉能新北、透明施政」的願景。

