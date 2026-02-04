新北獲「ESG交通運輸永續獎」傑出獎 交通局市政會議獻獎分享榮耀





新北市政府交通局長期推動低碳運輸，持續建構安全、便利且永續的綠色交通環境，從全面升級公共自行車系統，到打造全國首創的通勤綠廊，逐步形成兼具通勤、觀光與休閒功能的綠色交通網絡，再榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定，交通局今(4)日於市政會議獻獎分享榮耀。

「ESG交通運輸永續獎」由交通部指導，台北市交通文教基金會與臺灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，表揚交通運輸相關企業與機構在環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）三大面向卓越實踐，並鼓勵各界攜手投入淨零轉型，共創永續未來。

交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車已全面升級2.0系統，並去(114)年3月恢復前30分鐘免費後，使用人次大幅成長，在去年底累計騎乘人次突破3億人，全市租賃站更達1,500站更遍及全市29區。另自今年元旦起，公共自行車傷害保險全面納保，進一步保障使用者權益，使YouBike成為市民短程移動與日常生活中不可或缺的綠色交通工具。

因應通勤需求與觀光人潮持續成長，新北市更導入YouBike2.0E電輔車，並將在今年投入1億元、增購2,300輛公共自行車，同時導入更智慧化的調度管理機制，提升整體營運效率和服務品質。

鍾鳴時表示，配合淡江大橋預計今年5月通車，新北市已啟動林口至澳底約91.4公里的自行道改善作業，並推動新北市自行車道整體規劃，持續串聯北海岸及東北角路網，打造更安全、舒適且具景觀特色的騎乘環境。

此外，新北市今年全面推動「新北市自行車道整體路網規劃」，改善斷點銜接，並結合全國首創的通勤綠廊，串聯33站YouBike站、總長114.2公里、提供1,056種路徑組合，讓自行車往返於基北北桃更順暢、選項更多元。

交通局表示，未來將持續以永續發展為核心，深化低碳運輸政策，推動多元、便捷且安全的綠色交通服務，提升市民生活品質，並朝向國際永續城市典範穩健邁進。

