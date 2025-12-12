新北獲ESG交通運輸永續傑出獎

新北交通局多年來積極推動低碳交通環境，從全面升級公共自行車系統到建構全國首創通勤綠廊，逐步形成兼具通勤、觀光與休閒的綠色交通網絡，榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定。

獎項由交通部指導，台北交通文教基金會與臺灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，旨在表揚交通運輸相關單位於ESG永續實踐成果，鼓勵更多機構投入淨零與永續發展。新北交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車已全面升級二‧○系統，今年三月恢復前三十分鐘免費後更受市民歡迎，截至十一月底，全市租賃站突破一五○○站，累計騎乘人次破三億，成為市民短程移動的重要綠色工具。為因應需求成長，將於明年投入一億元，增購二千三百輛YouBike 2.0E電輔車，導入智慧調度管理，提高運用效率。

配合淡江大橋明年五月通車，新北市已啟動林口至澳底約九十一‧四公里自行道改善，串聯北海岸及東北角路網，提供安全且具景觀特色的騎乘環境。